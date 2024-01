The Last of Us 2 | la regista di Loki dirigerà alcuni episodi

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La seconda stagione di Theof Us riceverà il via alle riprese tra qualche settimana e ovviamente la produzione si sta già organizzando su chi mettere in sede di regia. Ecco, sembra che ladi, Kate Herron, potrebbe dirigeredello show HBO. La Herron è stata acclamata per alcune delle puntate più apprezzate della prima stagione die per questo motivo ha saputo farsi notare. Ovviamente per una produzione mastodontica come quella del videogioco Naughty Dog non è strano che si vada cercando con attenzione chi possa sedere in sede di regia e gestire le cose ad hoc. Tuttavia sembra che i primi rumor prevedano che non se ne occuperà in toto della nuova stagione, ma potrebbe perfino fare solo uno. Il personaggio di Abby nel ...

Secondo quanto svelato dallo scooper Jeff Snieder, pare che Kate Herron - regista già apprezzata per il suo lavoro sulla prima stagione di Loki - dirigerà almeno un episodio diof Us - Part II , le cui riprese inizieranno tra qualche settimana. Sneider ha ipotizzato che potrebbe dirigere più di un episodio, ma ha potuto affermare con sicurezza che ne dirigerà solo ...Willie Peyote & Ensi - Scoppia la Bolla MGMT - Nothing to DeclareVaccines - Discount De Kooning (One Standing) Articoli più letti 8 segnali che stai invecchiando bene se hai superato i 50 ...The world’s largest contract chip maker expects revenue to grow over 20% this year—a sign the electronics downturn is finally over.Sweden has not done anything to boost confidence in its suitability for NATO membership, and has given the impression that joining the alliance is not a priority for the country, an aide to Hungary's ...