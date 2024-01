Test Medina | Tar Lazio annulla prove di ammissione

ROMA.di ammissione a, ora si cambia. Lo annuncia il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, in un post sui social: "È evidente che le regole per l'ingresso a Medicina ad oggi non hanno ...Il ministro provinciale della Salute LuisRuiz ha aggiornato tutti sullo stato dell'indagine ... dolori muscolari e febbre, queste malattie sono state escluse attraverso una serie di. Il ...PALERMO – “L’aggressività nei confronti dei medici dei pronto soccorso è un fenomeno che si è sviluppato nel tempo. Ricordo i miei primi anni, quando ero ispettore sanitario nell’ospedale di ...Il Tar del Lazio boccia il Ministero e annulla i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facoltà di Medicina per l’anno accademico 2023/2024. Per i giudici amministrativi, chi ...