Test | Che amica sei?

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Alzi la mano chi non ha moltissimi amici: tra Tiktok, Instagram, WhatsApp, annoveriamo una quantità di friends da fare invidia a Khaby Lame. Ma siamo davvero sicure di poterli definire veramente “amici” o “amiche”? Non sono di certo i like e i cuoricini a legarci tra noi con la forza e l’energia di una autentica amicizia. Avere un legamele con qualcuno significa potersi fidare di quella persona, contare sulla sua disponibilità, essere sicure del suo affetto e del suo rispetto, sempre e comunque. Come ha scritto Isbel Allende: “La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio.” Gli amici si scelgono Un rapporto di amicizia può durare tutta la vita, anche se non ci si frequenta assiduamente. È basato sull’intesa, il confronto, la condivisione. Ed ha un valore aggiunto rispetto ad altri legami, come ad esempio quelli familiari: gli amici si scelgono a ...