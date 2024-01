Tesla congelate e abbandonate sul ciglio della strada a Chicago | il freddo estremo scarica le batterie video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 gennaio 2024)perché lenon si ricaricano a causa del. I proprietari hanno dovuto lasciare le loro auto perché le stazioni di ricarica facevano fatica a dare il pieno di energia alle macchine elettriche. La ricarica di una– scrive il Telegraph – dovrebbe richiedere circa 45 minuti, ma secondo gli automobilisti le auto elettriche hanno dovuto rimanere collegate per almeno due ore. A certe temperature però anche le auto termiche riscontrano le medesime difficoltà. Grande inconveniente. Quando le temperature si abbassano sotto lo zero occorre più energia per riscaldare l’abitacolo e quindi aumenta anche il consumo, come ha spiegatosul suo sito. Il consiglio dell’azienda è quello di preriscaldare le ...