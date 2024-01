Terribile incidente | morti due giovanissimi e diversi feriti Dinamica choc e strada chiusa

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in unle avvenuto sullaPontina in provincia di Latina. Come spiega l’Anas in comunicato, in seguito al sinistro laè stata temporaneamentein direzione Roma, al km 56,000, a Campoverde, frazione di Aprilia. Secondo quanto riportano i quotidiani, dalle prime informazioni, le auto coinvolte nell’le sono una Smart Forfour su cui viaggiavano cinque ragazzi, tre uomini e due donne, e una Fiat Panda con a bordo tre uomini. La Smart Forfour avrebbe perso aderenza dall’asfalto e si sarebbe cappottata più volte. Schianto, muore a soli 19 anni. L’auto della fidanzata centrata da una potente Porschesulla ...

... "Per mamma e papà, che mi sono stati accanto in ogni momento", o la nota dell'autore, che afferma che l'idea del libro è venuta a Conway in un "sogno febbrile" avvenuto dopo un "".L'accusa è: avere violentato ripetutamente, ogni sera nel loro letto, le due figlie ora ... Violenze poi confermate dalle ragazze nel corso dell'probatorio che si è svolto alla ...APRILIA – Un terribile incidente stradale questa mattina all’alba sulla Pontina, all’altezza dell’uscita Campoverde Sud, in direzione Roma. Per permettere i soccorsi… Leggi ...L’uomo di 68 anni è morto poco dopo a Careggi. Terribile tragedia oggi a Poggio a Caiano, nella provincia di Prato. In via Melani, intorno alle 12.30 di ieri, si è verificato un incidente mortale. Un ...