Terremoto Napoli oggi | scossa ai Campi Flegrei | epicentro La Solfatara

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Magnitudo 1.3 a una profondità di 3 chilometri Lievepoco prima dell'alba ai. Come evidenzia il sito dell'Osservatorio Vesuviano, si è verificato un nuovodi magnitudo superiore a 1 (1.3 della scala Richter) a una profondità di 3 km. L'è stato identificato nella zona del Rione La

Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei . Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 19.41 con epicentro a Pozzuoli . NOTIZIA IN ... (ilmessaggero)

C’è ancora tanta preoccupazione per la situazione Campi Flegrei : questa sera nuova scossa nelle vicinanze della città di Napoli Una scossa di ... (spazionapoli)

L'epicentro alla Solfatara, magnitudo 1.3: nessun danno... Josi Della Ragione, sulla leggera scossa di(1.3 scala Richter) che si è verificata ... anche sul piano delle assunzioni stabilite nella zona ristretta Bacoli - Pozzuoli -. Si parte ...Lieve scossa oggi poco prima dell'alba ai Campi Flegrei. Come evidenzia il sito dell'Osservatorio Vesuviano, si è verificato un nuovo terremoto di magnitudo superiore a 1 (1.3 della scala Richter) a u ...