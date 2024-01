Terra Amara | Zuleyha viene arrestata per la morte di Ümit? Spoiler

Leggi su latuafonte

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nuovi problemi pernelle prossime puntate di. Le anticipazioni segnalano che Abdülkadir Keskin non se ne resta con le mani in mano mentre il suo socio Mehmet/Hakan si sta legando alla Altun. Infatti, il nuovo nemico degli Yaman decide di mettere in atto un piano in modo chefinisca in carcere con l’accusa di aver ucciso. Com’è noto, per errore è stata proprio la Altun a uccidere la dottoressa. Hakan e Abdülkadir sanno cos’è accaduto, in quanto il primo ha assistito di nascosto alla scena.anticipazioni: Abdulkadir vuole far arrestareLeggi anche:, Leyla cade dalzzo: muore? Due svolte imporanti Leggi anche: ...