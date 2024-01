Terontola | arresto per traffico di marijuana | 325 grammi nascosti in valigia con doppio fondo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nella tarda serata dello scorso 16 gennaio , i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cortona, appartenente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, hanno effettuato unsignificativo nell’ambito di un’operazione volta a contrastare ilillecito di sostanze stupefacenti. Durante un controllo a Cortona, nella frazione, i militari hanno fermato un individuo di 32 anni residente nella provincia di Brescia. La scelta di sottoporlo a perquisizione personale e veicolare è stata dettata dai suoi evidenti segni di irrequietudine e nervosismo. L’esito della perquisizione è stato sconcertante: all’interno deldi una“Trolley”, i Carabinieri hanno scoperto un involucro in cellophane contenente 325di ...

Un uomo che stava facendo il suo ingresso nella Casa Circondariale di Arezzo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, ha tentato di portare in carc ...Nella giornata dell’11 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Arezzo, nel quadro dei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un italiano ...