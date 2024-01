Tentato omicidio in Valle Caudina | al via il processo  

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta presso il Tribunale di Avellino in composizione collegiale Presidente Roberto Melone giudici a latere Gilda Zarrella e Vincenza Cozzino, il processo a carico di Concetta Esposito, 29 anni di Cervinara, difesa dall’avvocato Vittorio Fucci e Giuseppe Luciano, 35 anni di Bonea, difeso dall’avvocato Teresa Meccariello. Gli imputati furono arrestati con l’accusa dipremeditato. In particolare nella notte tra il 2-3 giugno l’Esposito e il Luciano si recavano presso casa di alcune persone di Rotondi e una volta lì i due avrebbero accoltellato 2 dei presenti a seguito di un diverbio sorto per motivi economici. Una persona fu colpita all’addome e l’altra fu colpita al petto da colpi quasi letali, versando in condizioni gravi per diversi giorni. Secondo i medici il colpo un cm più in là avrebbe causato ...