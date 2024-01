Tenta truffa nel Napoletano ma la vittima la fa arrestare

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutota, nel, ma questa volta lacapisce tutto, chiama i carabinieri e fauna donna già nota alle forze dell’ordine. E’ a San Vitaliano, in provincia di Napoli, che latrice ha cercato di convincere una 56enne che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che per scarcerarlo era necessario il pagamento di 15mila euro. Laha finto di credere alla storia ma poi ha chiamato i carabinieri. E così la 42enne è stata arrestata appena ha preso dalle mani della vittime una banconota da 50 euro, diversi gioielli e un orologio per un valore complessivo di 5mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

