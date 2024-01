Tennis | Novak Djokovic avanza ma è dubbioso | “Cerco ancora la miglior forma”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024)imperterrito nel torneoagli Australian Open, ma non senza difficoltà. E per uno come lui questa è di sicuro una notizia importante: se all’inizio il suo faticare contro Prizmic, superato in 4 set, era sembrato un caso isolato, la situazione è cambiata a seguito della sfida contro Popyrin. Anche in questo caso pratica chiusa in 4 set, ma persino il serbo si è accorto del fatto che ci sia qualcosa che non sta procedendo per il verso giusto. Di questo ha parlato anche ai microfoni dell’ATP al termine degli incontri disputati.cerca la suafisica– Crediti Foto: Roland Garros FacebookQueste dunque le parole riprese dal sito dell’ATP e riferite dal serbo: “Ha avuto ...