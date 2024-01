Tennis | Australian Open Zverev al terzo turno | Cazaux elimina Rune

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Forse la prima vera sorpresa di questoOpen . Il francese Arthur Cazaux, numero 122 Atp e in tabellone grazie alla wild car, ha infatti eliminato al secondo turno il danese Holger Rune , ottava testa di serie, con il punteggio ...Il tedesco si è imposto in 5 set sullo slovacco Klein, mentre il francese ha battuto l'ottava testa di serie del torneo MELBOURNE (AUSTRALIA) - Alexander Zverev al terzo turno degliOpen, primo Slam della stagione. Il tedesco, sesta testa di serie del torneo, soffre ma alla fine stacca il pass, battendo in 5 set lo slovacco Lukas Klein, numero 163 Atp, con il punteggio ...Terzo turno agli Open d'Australia per il tennista altoatesino che si si presenta nettamente favorito al confronto con l'argentino, già battuto in ottobre a Shangai: possibile un altro set betting da 3 ...Si ferma la corsa del talento pontino Giulio Zeppieri al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. Io tennista di Latina aveva iniziato il match con grande ...