Tennis | Australian Open | Paolini al terzo turno | Trevisan ko

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Melbourne, 18 gen. (Adnkronos) – L’azzurra Jasminesi qualifica per ildegli, primo Slam della Stagione. Niente da fare, invece, per l’altra italiana in campo Martina. La, numero 31 Wta e 26esima testa di serie, si è imposta in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3 sulla tedesca Tatjana Maria, numero 42 del ranking, arrivando per la prima volta aldello Slamo. La, numero 59 Wta, è stata battuta con un doppio 6-4 dalla francese Oceane Dodin, numero 95 Wta.si giocherà un posto negli ottavi con la vincente del match tra la kazaka Elena Rybakina, n.3 del ranking e del seeding, finalista dodici ...

