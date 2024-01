Tennis | Australian Open Medvedev rimonta due set e va al terzo turno

Melbourne, 18 gen. – (Adnkronos) – Daniil Medvedev avanza a fatica al terzo turno dell’ Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam, in ... (calcioweb.eu)

Melbourne, 18 gen. - (Adnkronos) - Daniil Medvedev avanza a fatica al terzo turno dell' Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam, in ... (liberoquotidiano)

La favola del tennista indiano che non aveva 1000 euro sul conto e lascia gli Australian Open incassandone più di centomila

Non ha superato il secondo turno del torneo Australiano, ma semplicemente arrivandoci, Sunit Nagal ha guadagnato quanto non era riuscito a fare in ... (vanityfair)