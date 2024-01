Tennis | Australian Open | Medvedev rimonta due set a Ruusuvuori e avanza al 3° turno

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Melbourne, 18 gen. – (Adnkronos) – Daniila fatica al terzodell’, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il russo, numero 3 del mondo e del seeding,due set di svantaggio al finlandese Emilper superarlo con il punteggio di 3-6, 6-7 (1-7), 6-4, 7-6 (7-1), 6-0 dopo 4 ore e 21 minuti in un match finito alle 3.40 del mattino. L'articolo CalcioWeb.

Non ha superato il secondo turno del torneo Australian o, ma semplicemente arrivandoci, Sunit Nagal ha guadagnato quanto non era riuscito a fare in ... (vanityfair)

Maratona infinita per Daniil Medvedev . Il russo ha terminato alle 3.40 le sue fatiche, impiegando 4 ore e 23 minuti per rimontare due set contro un ottimo Emil Ruusuvuori . In una Rod Laver Arena ...E' successo davvero di tutto a Melbourne nel day 5 dell'Open 2024 , dove un solo match maschile su sedici si è concluso in tre set mentre nel ...di giornata negativo anche per il...Jannik inaugura la giornata sulla Margaret Court Arena contro Baez, Nole e Flavio protagonisti nella mattinata italiana: il serbo contro Etcheverry, l'italiano con De Minaur ...Giornata 'no' per il tennis azzurro agli Open d'Australia, dove si fermano al secondo turno tra gli uomini Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri e tra le donne Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.