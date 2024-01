Tennis | Australian Open | Blinkova elimina a sorpresa Rybakina 22-20 al tie-break del 3° set

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Melbourne, 18 gen. -(Adnkronos) – L?impresa di giornata all’porta la firma di Anna. La 25enne russa, numero 57 del mondo,la kazaka Elena, numero 3 del ranking Wta e del seeding, finalista dodici mesi fa e campionessa a Wimbledon 2022, con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6 (22-20) dopo due ore e 48 minuti.si aggiudica 22-20 il tie-più lungo nella storia degli Slam per un singolare femminile (superato il 20-18 di Lesja Tsurenko e Ana Bogdan a Wimbledon 2023).si impone al decimo match-point complessivo (due nel dodicesimo gioco più gli otto nel tie-beak), su un rovescio incrociato diche finisce in corridoio, dopo averne annullati a sua volta sei. L'articolo ...

Nelle partita ditrovare l'opzione giusta spesso non è la cosa più facile da fare per completare il proprio percorso' Lorenzo Musetti (Lapresse) Gli italiani in questoOpen hanno ...Quinta giornata di gare agliOpen . Due sconfitte per l'Italia nel tabellone maschile: Lorenzo Sonego è stato battuto in quattro set dallo spagnolo Carlos Alcaraz , numero 2 del mondo. Giulio Zeppieri ha vinto i primi ...Il romano ha rinunciato alla classica fascetta, predominante tra i tennisti. Storia di come lo sport si divide tra fasce e cerchietti ...