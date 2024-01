Tennis | Australian Open Blinkova batte Rybakina | sfiderà azzurra Paolini

MELBOURNE (Australia) - Sorpresa agliOpen. Il francese Arthur Cazaux, numero 122 del ranking, ha eliminato al secondo turno del torneo il danese Holger Rune (numero 8) . Cazaux ha vinto in 4 set 7 - 6(4), 6 - 4, 4 - 6, 6 - 3. ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Un terzo set incredibile che entrerà nella storia delfemminile e degliOpen. La russa Anna Blinkova, numero 57 Wta, ha battuto 2 - 1 la kazaka Elena Rybakina, numero 3 del ranking e del tabellone, imponendosi 6 - 4, 4 - 6, 7 - 6, ma il ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Un terzo set incredibile che entrerà nella storia del tennis femminile e degli Australian Open. La russa Anna Blinkova, numero 57 Wta, ha battuto 2-1 la kazaka ...Chinese tennis prodigy Juncheng Shang blunted Sumit Nagal's challenge at the Australian Open to halt the Indian's impressive run at the first major of the season on Thursday. Coming into the match ...