Temperature Minime Italia | Miti al Sud fin sui 20°C | 18 Gennaio 2024

"Masse d'aria d'origine artica": dove e quando travolgeranno l'Italia per Giuliacci L'ultimo argomento affrontato è quello delle: 'Lequesta mattina sulla Penisola, non sulle zone ...... burrascosi da Sud - Ovest al largo Mare agitato per onda di Libeccioin leggero aumento, specie nei valori massimi Sulla costatra +8/+11°C e massime tra +12/15°C Nell'...Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, presenta le previsioni del tempo facendo vedere la carta meteorologica sopra l’Europa e spiegando gli ...Temperature: massime in rialzo. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 7 e 9°C. Zero ...