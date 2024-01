Tecnologia | nuova era per gli smartphone | ora l’IA generativa entra in una tasca

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si apre unaera per gli. Potranno tradurre in tempo reale una telefonata abbattendo le barriere linguistiche, trascrivere una conversazione tra più partecipanti e produrre sintesi, cercare informazioni dettagliate senza uscire da un’app ma semplicemente cerchiando un elemento. Tutto questo è possibile grazie all’intelligenza artificialeche ha avuto un boom con ChatGpt: da apripista fa Samsung con la linea diGalaxy S24 e che ha stretto un accordo con la pioniera Google. “La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile – afferma TM Roh, President di Samsung Electronics, dal palco dell’evento a San Josè, in California – Gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo ...