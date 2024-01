Taremi | «Firma con l’Inter? Concentrato sulla Nazionale»

(Di giovedì 18 gennaio 2024)è uno degli obiettivi delper giugno. L’attaccante, impegnato in Coppa d’Asia con l’Iran, incalzato dalle domande sul futuro in conferenza stampa, ha risposto così sul club nerazzurro PENSIERO –sembra destinato a vestire la maglia del. Dal ritiro dell’Iran però, l’attaccante attualmente in forza al Porto, si è dettosuaimpegnata in Coppa d’Asia. Queste le sue parole: «La prima partita di ogni torneo è considerata la partita più difficile, ma siamo riusciti a vincere. Ora il nostro obiettivo più importante e il nostro focus èpartita contro Hong Kong e, come ha detto l’allenatore, siamo fisicamente pronti per questa partita. Ho giàto con? ...

A pochi giorni dal via della Coppa d'Asia, in programma in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio, Mehdi Taremi ha improvvisamente lascia to il ritiro ... (247.libero)

... scaduto il tempo per un'intesa col Napoli (Gazzetta) L'Inter vuole un bis di svincolati... In ogni caso, per entrambi, finché manca la, meglio mantenere una dose ragionevole di prudenza: ...L'Inter vuole un bis di svincolatipiù Piotr , ma nel caso del polacco la strada è ... In ogni caso, per entrambi, finché manca la, meglio mantenere una dose ragionevole di prudenza: il ...Prosegue il lavoro sottotraccia della dirigenza dell’ Inter, che sta lavorando per chiudere già nelle prossime settimane alcuni colpi in vista del mercato estivo. L’esempio perfetto è la trattativa ...In estate è stato a un passo dal Milan, ora è pronto a lasciare il Porto per l'Inter: Taremi può davvero fare la differenza in Serie A ...