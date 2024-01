Tangenti in cambio di informazioni su gare d’appalto | quattro arresti Dipendente Enel ripreso mentre incassa le mazzette

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le bustarelle venivanote, nel più classico dei modi, in contanti e vicino a un casello autostradale. Movimenti che i finanzieri di Brescia hanno filmato e che ora sono agli dell’inchiesta della pm Marzia Aliatis che oggi ha portato all’arresto dipersone tra cui undidistribuzione. L’ipotesi degli inquirenti è che l’uomo abbia ricevuto somme da una società bergamasca perché quell’azienda si aggiudicasse una garaindetta dalla partecipata di Stato. In totale l’indagato avrebbe intascato 70mila euro. Gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia hanno indagato sul meccanismo che, stando alla procura di Brescia, ha permesso l’aggiudicazione, per oltre 12 milioni di euro, da parte della società bergamasca, di varie ...