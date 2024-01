Taglio cuneo fiscale 2024 | la guida Inps all’esonero contributi in busta paga

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La Manovra dedica particolare attenzione al tema delnei confronti dei lavoratori dipendenti. Oltre all’innalzamento della soglia di detassazione dei fringe benefit a 1.000,00 / 2.000,00 euro (a seconda che il lavoratore abbia o meno figli a carico) e la conferma dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato al 5% (in luogo dell’aliquota ordinaria al 10%) viene introdotta, in via sperimentale per l’anno corrente, la riduzione deiIVS a carico del lavoratore. Su quest’ultima misura è intervenuta la Circolaredel 16 gennaionumero 11, con l’obiettivo di fornire le indicazioni operative necessarie per l’applicazione della misura in ...

La vera riforma fiscale non ha ancora preso forma e l’unica maniera per far ripartire il Pil è lasciare più soldi in tasca ai contribuenti per i ... (nicolaporro)

Claudio Conterno, presidente di Ciae del Consorzio Birra Origine Piemonte: "Lavoro nel ... Sul taglio delle accise per il 2024, al momento non posso dare assicurazioni". Nel corso del 2024, è confermato un bonus speciale che porterà un incremento in busta paga per alcune categorie di lavoratori, il cui importo dipende dal reddito. Aliquote Irpef, siamo nel 2024: ecco che cosa cambia come tassazione e chi avrà più soldi in busta paga. Le novità della legge di bilancio in tema di Irpef dovrebbero portare fino a 260 euro in più all'anno nelle buste paga.