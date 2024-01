Tabellone Champions League volley | le avversarie di Trento | Civitanova e Piacenza dai quarti alla finale

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si è delineato ildella fase a eliminazione diretta della2023-2024 dimaschile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per idi, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Le tre compagini italiane sono già certe di essere tra le migliori otto forze d’Europa.attenderà la vincitrice del playoff tra i francesi del Tours e i tedeschi del Berlin Recyclings: i dolomitici partiranno con i favori del pronostico e hanno tutte le carte in regola per passare il turno. Potrebbe palesarsi un derby italiano in ...

Sassari perde contro Cholet 93 - 77 nella partita valida per gara 3 di playin diLeague maschile di basket . La squadra italiana deve dire addio alla competizione dopo un ... Ilsegna ...... COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL CALENDARIO 2024 COMPLETO DEL VOLLEY VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO E COME FUNZIONANOottaviLeague femminile ...Il Banco di Sardegna Sassari è fuori dalla Champions League. Decisiva la sconfitta in Gara 3 nel play-in con lo Cholet in Francia (qui la cronaca e il tabellino finale).Il format della Basketball Champions League prevede, dopo la prima fase, un play-in con gara andata e ritorno (con eventuale bella) per otto coppie di squadre che andranno a completare i gironi della.