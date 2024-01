Svolta Meloni | ok di Fratelli d' Italia al bis di Ursula Esclusiva Affaritaliani | la linea della premier sull' Europa

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata : è giovedì 4 gennaio 2024. L'ATTENTATO. Un ... (today)

Tributo a Silvio Berlusconi per aver unito il Centrodestra trent'anni fa. Orgoglio di destra ("Porteremo l'Italia sul gradino più alto del podio"), ... (affaritaliani)

Meloni convince Orban : "Via dall'aula - strategia condivisa". Ed è svolta a Bruxelles

Alla fine Giorgia Meloni ha convinto Viktor Orban: via libera ai negoziati per l'ingresso dell'Ucraina in Europa. I leader dell'Unione raggiungono ... (liberoquotidiano)