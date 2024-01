Sven-Goran Eriksson raggiunto da “Le Iene” | “Ho lo stesso tumore di Vialli”

Martedì 16 gennaio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Le Iene" condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in ... (247.libero)

In esclusiva per Le Iene , l’intervista commovente all’allenatore laziale Sven-Göran Eriksson : il saluto delle leggende della Lazio al ... (ilcorrieredellacitta)

Nella puntata andata in onda ieri sera, in prima serata su Italia1, c’è un servizio realizzato in Svezia dall’ex allenatore della Lazio che ha ... (cityrumors)

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO Estratto da www.repubblica.it il servizio delle iene sueriksson Lo scorso 11 gennaioEriksson ha rivelato alla radio svedese P1 di essere affetto da un tumore incurabile al pancreas. Le Iene sono andate in ...Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha parlato ospite a Le Iene della sua carriera da allenatore e della sua malattiaEriksson, ex allenatore della Lazio, ha parlato ospite a Le ...La trasmissione Mediaset Le Iene ha voluto incoraggiare mister Sven Goran Eriksson nell'ora più difficile della sua vita, la lotta contro un male tremendo, rivelato proprio dallo stesso tecnico ...Nicolò De Devitiis de Le Iene ha incontrato Sven Goran Eriksson. Volato in Svezia, ha fatto un piatto di carbonara all'ex tecnico della Lazio mentre chiacchieravano del ...