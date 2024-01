Supplenti docenti e ATA | tre giorni di permesso retribuito anche per loro | le novità del nuovo contratto scuola

Anche per itre giorni di permesso retribuito. Un punto di arrivo o di partenza Cosa si può aggiungere nel futuro 'I precari sono sempre al centro della nostra attenzione, come ...I DETTAGLIe ATA in servizio nel 2022/23: arriva "una tantum" di 63 e 44 euro. Anche per iIl Contratto presenta un articolo "singolare", sia perchè riguarda un emolumento che sarà ...Per la prima volta anche docenti e ATA con contratto di supplenza al 31 agosto o 30 giugno potranno usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito. Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a ...I sindacati hanno firmato all’Aran il rinnovo del contratto per il settore Istruzione relativo al periodo 2019-2021. Si tratta della firma definitiva dopo l’ipotesi siglata lo scorso luglio.