Superman e Batman diventeranno di dominio pubblico tra 10 anni | cosa accadrà ai DC Studios?

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo Topolino, anche due famosissimi personaggi comediverranno di. Dopo il Topolino del corto Steambot Willie lo scorso 1° gennaio, anche due personaggi popolarissimi comediverranno dirispettivamente a partire dal 2034 e 2035, con Joker e Wonder Woman a seguirli nel 2036 e 2037. Chris Sims, autore di fumetti ed esperto di, si aspetta una marea di fumetti sul Cavaliere Oscuro non autorizzati che saranno pronti per l'arrivo sulle bancarelle non appena scadrà il copyright. "Ce ne saranno 100", dice. "Li avranno pronti all'uso". Anche i produttori cinematografici potranno creare le loro versioni, come già fanno con personaggi di...

