Supercoppa | Sarri' Inter più forte ma non firmo per andare rigori'

(Di giovedì 18 gennaio 2024) "Oggi firma per giocarsela ai? Non ho mai firmato nemmeno una cambiale in vita, quindi nonniente. Ce la giochiamo sul campo, anche se loro sono più forti". Così il tecnico della Lazio ...

Le parole di Luigi De Siervo , amministratore delegato Lega Serie A, sulla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita Luigi De Siervo ha parlato in ...

La missione Supercoppa , in casa Lazio , è ufficialmente iniziata. I biancocelesti si sono ritrovati presso il Prince Faisal Bin Fahad Stadium per il ...

Sono le parole di Maurizio alla vigilia del match di contro l'Inter di , in programma il 19 gennaio a Riad. La vincente sfiderà una tra , che a loro volta si affronteranno nella ... Domani la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter ... presentare la sfida è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Queste le sue parole. Se vuoi ... RASSEGNA STAMPA - Fabio Capello dice la sua sulla Supercoppa Italiana. Intervenuto ai microfoni ... Capello considera la squadra di Sarri un ostacolo complicato da superare per i nerazzurri di Inzaghi ...