Supercoppa italiana | Sarri | “Lazio ha poche chance contro Inter”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lahadi battere l’nella semifinale diin programma domani a Riad. Ne è convinto, almeno a parole, Maurizio. L’allenatore biancoceleste tiene un basso profilo alla vigilia della sfida con i nerazzurri. “La formula della? Se bastasse allenare i rigori, sarebbe veramente facile. Oggi in allenamento magari ne sbagliamo 1 su 20, domani con la pressione sarà diverso. Lo faremo, ma ci credo poco che sia allenante. Ho espresso delle idee sulla competizione, ma siamo motivati a vincerla. Giochiamola più forte in Italia, non abbiamo più del 25-30% di possibilità di passare il turno, dobbiamo giocarci quelle che abbiamo in maniera cattiva”, dice. “Se firmo ...

Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Al via oggi la prima partita della Final Four della Supercoppa Italiana che quest'anno si giocherà in ... (dayitalianews)

Supercoppa Italiana , niente sold out per le semifinali: la delusi one degli spettatori sauditi per l’assenza di Juve e Milan La Supercoppa ... (calcionews24)

Mentre la squadra è in Arabia per la, Ngonge è a Villa Stuart a sostenere le visite mediche ...Ultimo allenamento per la Lazio prima della sfida dicontro l'Inter: i dubbi di formazione di Sarri Allenamento pomeridiano per la Lazio in vista della. I biancocelesti si sono ritrovati presso Il Prince Faisal Bin Fahad ...È la vigilia della sfida tra Inter e Lazio, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana e Ciro Immobile, dopo la conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara e sul momento ...Il Torino ha tempo per recuperare gli infortunati, in quanto non gioca la prossima giornata di campionato perchè la Lazio, che sarebbe stato l'avversario del 21esimo turno, ...