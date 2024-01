Supercoppa italiana | Napoli - Fiorentina | le probabili formazioni

Inter, le parole di Fabio Capello sulla: "I record sono fatti per essere battuti e di certo non guferò Simone in Arabia" Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha rilasciato un'intervista in vista della ...Questa sera alle 20 la sfida tra Napoli e Fiorentina apre le Final Four dellaa Riad: ecco le probabili formazioni di Mazzarri e ...Anche a SportMediaset, Ciro Immobile ha parlato in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Ecco le dichiarazioni del capitano della Lazio: “Ho cercato di lavorare bene in queste ...Un altro è giocarsi il tutto e per tutto in una gara secca, in una competizione come la Supercoppa che può portarti alla conquista di un trofeo impreziosito anche dalla nuova formula che lo rende più ...