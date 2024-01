SuperCoppa Italiana | Napoli-Fiorentina 3-0 | azzurri in finale con Zerbin

Grande gioia per Alessio Zerbin . L'attaccante del Napoli ha messo a segno una doppietta che gli ha permesso di decidere la prima semifinale della, con la squadra di Mazzarri che si è imposta con il risultato di 3 - 0 . Dopo il vantaggio iniziale di Simeone e il rigore fallito da Ikoné , Zerbin ha messo lo zampino sul match ...RIAD (Arabia Saudita) - Il Napoli di Walter Mazzarri è la prima squadra finalista della nuovadopo aver , protagonista del match Alessio Zerbin. All'81' i campioni d'Italia conducono per 1 - 0, Mazzarri è costretto a cambiare Mazzocchi per crampi facendo entrare il classe ...In questa inedita formula a quattro squadre, la Supercoppa Italiana propone come seconda semifinale, dopo Napoli-Fiorentina, un altro incrocio tra Simone Inzaghi e il suo passato. Per confermare la ...Alessio Zerbin è il vero protagonista della vittoria del Napoli contro la Fiorentina in semifinale di Supercoppa Italiana. Il classe '99 é entrato nel secondo tempo al posto di Maro Rui come quinto di ...