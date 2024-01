SUPERCOPPA ITALIANA | LE SEMIFINALI SU MEDIASET DATE | ORARI E LA STAR MONICA BERTINI

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, in esclusiva assoluta su Canale 5 e Italia 1, alle ore 20.00 ledella 36ª edizione della. Le sfide saranno in live streaming anche suInfinity e sport.it. Il nuovo format dellaprevede per la prima volta nella storia della competizione una Final Four, con tre match, duee la finale. Il Napoli campione d’Italia sfiderà la Fiorentina (finalista della scorsa Coppa Italia) e l’Inter, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà la Lazio, arrivata seconda nello scorso campionato. Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 22 gennaio 2024, alle ore 20.00. Tutte le sfide si giocheranno in Arabia Saudita, a Riad, nel modernissimo ‘Al-Awwal Park Stadium’. Per ...

