Supercoppa Italiana | la formazione ufficiale del Napoli | rivoluzione Mazzarri

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA poco più di 1 ora dal fischio d’inizio (ore 20), sono ufficiali le formazioni die Fiorentina che si affronteranno per la prima delle due semifinali di(domani Inter-Lazio) che si gioca in Arabia Saudita.propone la difesa a 3, con Mazzocchi in campo dall’inizio e Zielinski che va in tribuna!: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All.Fiorentina: Arbitro: La Penna di Roma L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime notizie- 'Zielinski in tribuna non è in distinta', ad annunciarlo è Carlo Alvino : il centrocampista non giocherà quindi in Napoli - Fiorentina . E la conferma arriva dalla distinta ...L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport dellae del match tra Inter e Lazio: ' Per i nerazzurri è una sfida complicata e importante, i biancocelesti sono in un buon momento. Sarri piange giustamente perché tutti diciamo che l'...MONTEBELLUNA - Sport for Society, associazione non profit fondata nel 2009 a Montebelluna, scende in campo con Amnesty International Italia per la difesa dei diritti umani nello sport.A maggior ragione le percentuali salgono dal momento che, per questa edizione di Supercoppa Italiana a quattro squadre, sono stati aboliti i tempi supplementari. In caso di parità al triplice fischio, ...