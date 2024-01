Supercoppa Italiana | Inter-Lazio | formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Saràla seconda semifinale della2024, che, per la prima volta, si giocherà con il format delle Final Four. Il match, in programma venerdì 19 gennaio alle 20 all'Al-Awwal Stadium di Riad, metterà l'una di fronte all'altra la vincitrice dell'ultima edizione della...

A Riad va in scena la Supercoppa italiana più chiacchierata delle ultime stagioni e sarà comunque un’edizione storica per il nuovo format, non più ... (infobetting)

Napoli - Fiorentina è la prima partita delle Final Four per la Supercoppa italiana in programma a Riyad, in Arabia. Per Walter Mazzarri dopo ... (247.libero)

Napoli - Fiorentina , questa sera alle 20 da Riad la prima semifinale di, in programma all'Awwal Park Stadium. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis sul sito di Mediaset. Le probabili formazioni ...Mkhitaryan, lae la gara da recuperare in Serie A La: " È la prima volta che gioco con questo tipo di format, con quattro squadre a giocarsi la, ma è ...E sulla partita contro i nerazzurri di domani sera: "Loro sono più forti, abbiamo il 25-30% di possibilità di andare in finale, ma non firmo per arrivare ai rigori" ...SUPERCOPPA LAZIO – Conferenza stampa di Maurizio Sarri e Ciro Immobile, vigilia di Supercoppa italiana, semifinale contro l’Inter. Così il mister della Lazio: “Se bastasse allenare i rigori, sarebbe f ...