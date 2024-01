Supercoppa Italiana in Arabia Saudita | lo stadio di CR7 semivuoto per Napoli-Fiorentina

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una curva è praticamente vuota, l’altra riempita a chiazze, va decisamente meglio nelle due tribune, ma comunque con alcuni spazi vuoti. Lain, nel giorno del debutto della nuova formula a quattro squadre, è un flop per quanto riguarda la presenza dei tifosi nell’impianto dell’Al-Awwal Park Stadium, dove gioca l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Loè probabilmente pieno per il suo 60% del totale, in attesa di comunicazioni ufficiali, non un bel viatico anche in considerazione delle lamentele dei sauditi per l’assenza di Juventus e Milan. SportFace.