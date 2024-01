Supercoppa italiana | il Napoli è la prima finalista | grande vittoria contro la Fiorentina

(Di giovedì 18 gennaio 2024) E’ illadella. Continua il momento positivo della squadra di Walter Mazzarri e le prospettive per il futuro sono interessanti. Un altro passo falso della, in difficoltà nelle ultime partite. La compagine di Vincenzo Italiano può recriminare per il calcio di rigore sbagliato da Ikone nel primo tempo. Ilsi schiera con Kvara e Politano alle spalle di Simeone, larisponde con Ikone, Brekalo e Beltran. Nei primi minuti la partita è equilibrata e la manovra delle due squadre accettabile. Al 23? ilpassa: bellissima azione con Kvara e Juan Jesus, l’attaccante Simeone supera in diagonale Terracciano. Larisponde con Beltran, ma il ...

LIVE supercoppa italiana Napoli-Fiorentina , Tutto sulla Final Four della supercoppa 2023 che parte questa sera in Arabia Saudita. PRIMO TEMPO GOL ... (napolipiu)

Live - A Riyadh si gioca latra Napoli e Fiorentina. 80' - Napoli, esce Mazzocchi ed entra Zerbin. 76' - Napoli, esce Cajuste ed entra Gaetano. 72' - Napoli, escono Kvaratskhelia, Mario Rui e Politano ed ...Nel corso della semifinale dellatra Napoli e Fiorentina, il capitano viola Cristiano Biraghi è stato ammonito ed era diffidato: in accordo col regolamento stabilito dalla Lega Serie A, il terzino sinistro non ...87' - GOOOOOL PER IL NAPOLIIIII! DOPPIETTA DI ALESSIO IL FUTBOL ZERBIN! Zerbin rientra in campo, scippa il pallone a Duncan e si invola a gran veloctà verso la porta, poi con un destro preciso infila ...13.01 17:39 - DAZN - Napoli, Rrahmani: "Spero che il ritiro ci sia servito, sono felice del gol, ma non sono contento per i tanti gol subiti quest'anno" ...