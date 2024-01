Supercoppa Italiana | Arabi scontenti per l’assenza di Milan e Juventus

Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Al via oggi la prima partita della Final Four della Supercoppa Italiana che quest'anno si giocherà in ... (dayitalianews)

Supercoppa Italiana , niente sold out per le semifinali: la delusi one degli spettatori sauditi per l’assenza di Juve e Milan La Supercoppa ... (calcionews24)

Flop totale. L'Arabia Saudita continua il suo shopping calcistico, ma i risultati sembrano essere meno soddisfacenti del previsto. Riyadh , Arabia Saudita. Laè sbarcata nel nuovo Eldorado calcistico con la sua innovativa, e vedremo quanto vincente, formula a quattro squadre.Il ventunesimo turno di Serie A si gioca in parte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio , e in parte tra metà e fine febbraio per via della partecipazione di alcune squadre allain Arabia Saudita. Sono due gli appuntamenti del sabato, alle 18.00 Roma - Hellas Verona e alle 20.45 Udinese - Milan in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e ...È la vigilia della sfida tra Inter e Lazio, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana e Ciro Immobile, dopo la conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara e sul momento ...Il Torino ha tempo per recuperare gli infortunati, in quanto non gioca la prossima giornata di campionato perchè la Lazio, che sarebbe stato l'avversario del 21esimo turno, ...