Supercoppa Inter-Lazio | Sarri in conferenza stampa | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Alle 09:30 di oggi, giovedì 18 gennaio Maurizioverrà inalla vigilia di, semifinale diItaliana che mette in palio il pass per la finale di Riyadh contro una tra Napoli e Fiorentina. C’è un trofeo in palio in Arabia Saudita e il tecnico biancoceleste non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di alzare un trofeo sulla panchina biancoceleste. Inoltre, si tratta della prima edizione del format a 4 squadre ed è uno stimolo in più per provare ad impreziosire la bacheca. Tanti i temi sul tavolo. La formazione e le condizioni della squadra. Ma non si esclude un commento sull’esonero di Josè Mourinho dalla Roma. Unatutta da seguire, quindi. Sarà possibile farlo sul canale Youtube della Lega Serie ...