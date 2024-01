Supercoppa Inter Lazio | Mauri | «La squadra si è ritrovata»

(Di giovedì 18 gennaio 2024)Italiana, le parole di Stefano, ex centrocampista della, in vista della sfida contro l’Stefanoha rilasciato un’vista all’edizione romana del Corriere della Sera in vista della semifinale diItaliana di domani tra. Di seguito le sue parole.DEL 2009 – «La sofferenza. Ci schiacciarono, Muslera fece tante parate difficili. Andammo in vantaggio con un rimpallo in mischia, fummo bravi a raddoppiare con Rocchi, che segnò su assist mio. Però eravamo unaunita, sapevamo di essere inferiori e ci compattammo. Giocando con i loro ritmi avremmo perso. Anche ora l’è superiore, ma la ...

Al via oggi la prima partita della Final Four dellaItaliana che quest'anno si giocherà in Arabia Saudita, per la prima volta con quattro ... saranno Napoli, Fiorentina,e Lazio. Si ...... Simone Inzaghi Simone Inzaghi, allenatore dell', in conferenza stampa presenta la seconda semifinale dellacontro la Lazio. Il tecnico dell'ha commentato anche le ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana con l'Inter. Questo il ricordo dell'ultima partita vissuta in campionato ...Probabile che ci siano più spettatori per Inter-Lazio, ma l'accoglienza saudita è stata fredda ... «al posto di Juventus e Milan», quasi fosse uno sgarbo. La Supercoppa Italia in Arabia rischia di far ...