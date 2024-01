Supercoppa | Inter; Inzaghi | è primo obiettivo stagionale

... attaccante e capitano della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nella vigilia della gara contro l'inItaliana. Le sue dichiarazioni: PESO DEL NON VINCERE DA TANTO UN TROFEO ...La soddisfazione possibile per unamai vinta : " Tutti i trofei danno soddisfazione, per il gruppo squadra, per lo staff, per la società. In cosa dobbiamo migliorare per l'Non fare ...L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato da Riad della Supercoppa che inizierà questa sera: "Siamo in un contesto gradevole, abbiamo trovato strutture adeguate, sarà un bello spettacolo questa ...Simone Inzaghi e la sua Inter sono pronti al debutto nella semifinale di Supercoppa. Alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti in ...