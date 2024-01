Supercoppa in Arabia per soldi o per civilizzare? Il calcio è realista | Abodi la butta sull’ipocrisia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Perché lainSaudita? Delle due, l’una. O ilitaliano è agonizzante e ha bisogno di denaro fresco, di nuovi mercati per rifiorire e sperare di tornare ai fasti di un tempo. Oppure ilè lo strumento perfetto di civilizzazione, utile a portare i valori della democrazia nei paesi che li negano. Come l’Saudita. Purtroppo le parole dirivelano un’ipocrisia di fondo della politica. Lo sport come strumento di civilizzazione è la favola che si racconta per far dormire ai bimbi sonni tranquilli. Ha ragione, invece, De Siervo che non nasconde il fine utilitaristico nell’esportare ilitaliano fuori i confini nazionali. La favola del ministro: «income ...

... per la mancanza di democrazia e in cui sono in vigore usanze e costumi tanto diversi dal nostro riguardo a sessualità, religione e sicurezzain, proteste (e dietrofront) in Italia ...Problemi di traduzione per il calciatore Davide Frattesi, che con l'Inter è a Riyad per laitaliana. Nella capitale dell'Saudita un tifoso gira un video con il cellulare e gli dice in inglese: "Bel gol contro il Milan", riferendosi alla rete che l'ex centrocampista del ...è la Supercoppa italiana a catalizzare le attenzioni del weekend calcistico di casa nostra con la serie A che salterà quattro delle dieci partite in calendario.Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...