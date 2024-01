Supercoppa in Arabia | nessuno gridi allo scandalo | i presidenti accattoni non potevano rifiutare i soldi sauditi

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Quattro squadre interrompono la stagione che mette in palio scudetto e qualificazione in Champions, per giocarsi in mezzo al deserto una coppetta senza alcun valore, lontano dai propri tifosi, sotto gli occhi piuttosto disinteressati di una manciata di sceicchi. È davvero difficile pensare a qualcosa di più stupido e meno utile per il calcio italiano. Ma per quello che Maurizio Sarri ha definito giustamente “Prendi ie scappa”, forse sarebbe più calzante un’altra citazione cinematografica: questidei nostriproprio nondei. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina e Atalanta sono a Riad per una competizione marginale: laè probabilmente il terzo o quarto obiettivo, vale meno anche della ...

In Arabia Saudita volevano Juve e Milan per Supercoppa Italiana: i giornalisti sauditi non conoscono la Lazio e la Fiorentina. La Supercoppa ... (ilcorrieredellacitta)

ROMA - In questa edizione: - La carica di Inzaghi "Vogliamo un'altra" - Mancini e il clima teso inSaudita, che accuse al ct - Volley maschile, le italiane tutte prime ai quarti - Sorride solo Paolini, Sonego out con Alcaraz - 'Campioni di Vita', gli ...La trasferta più lunga del campionato, ma nulla in confronto alla distanza con Riad (Saudita) dove è impegnata per lala capolista Inter . Che in campionato è avanti di due punti . ...La Supercoppa Italiana avrà inizio stasera a Riyadh, in Arabia Saudita. La prima semifinale sarà quella tra Napoli e Fiorentina, mentre domani si sfideranno Inter e Lazio. Tuttavia il trofeo rischia ...'Non ho mai firmato nemmeno per una cambiale, figuriamoci se firmo per andare ai rigori', dice il tecnico alla vigilia della semifinale di ...