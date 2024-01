Supercoppa | il Napoli vola in finale! Simeone e ‘SuperZerbin’ trascinano Mazzarri

Ilvola in finale diitaliana e sfiderà lunedì la vincente della . I campioni d'Italia hanno infatti battuto 3 - 0 la Fiorentina a Riad, in Arabia Saudita , e hanno conquistato la ...Ilbatte 3 - 0 la Fiorentina nella prima semifinale dellaItaliana a Riyad e, lunedì, contenderà il trofeo a una tra Inter e Lazio. A decidere il match il grande ex di turno Simeone, ...Il Napoli batte 3-0 la Fiorentina e si qualifica per la finale della Supercoppa in corso a Riad. Lunedì sfiderà la vincente tra Lazio ed Inter. Partita sbloccata nel primo tempo da Simeone che al 23' ...In difficoltà in Serie A, il Napoli si è perlomeno concesso la soddisfazione di accedere alla finale di Supercoppa Italiana, il cui formato è stato recentemente modificato seguendo l’esempio spagnolo.