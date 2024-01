Supercoppa | a Riad bambini sfruttati per vendere in strada sciarpe e bandiere del Napoli Repubblica

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilbatte la Fiorentina e disputerà la finale nellaitaliana ain Arabia. Politica e sport, nelle figure di Abodi e De servo, hanno speso parole in questi giorni per spiegare il motivo per cui il calcio italiano ha deciso di andare a giocare la coppa in Arabia. A poche ore dalla partitadenuncia quanto accade fuori dallo stadio e per le strade sicon minori ai semafori e tra le auto. “Sono stati istruiti a dire “euro, euro”che vendonodelfuori allo stadio dellache vendonoper, con tanto di pos per i pagamenti con carte di credito, appostati davanti allo stadio ...

