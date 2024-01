Suicidio assistito | il bioeticista | «La questione del fine vita riguarda tutti | va oltre le convinzioni politiche»

Il governatore: «È necessaria, come si fa a negarlo? Qualcuno ha voluto far passare il messaggio, scorretto oltre che sbagliato, che la legge ... (corriere)

Il diritto a non soffrire come alternativa al. Questa la proposta che emerge dai seminari regionali su 'cure palliative e fine vita', organizzati dal Network 'Ditelo sui tetti', rete con più di 100 associazioni cattoliche ...Ricordo che ilè legge dello Stato e in caso di richieste la Regione deve dare risposte. L'invito non è solo alla Regione Veneto ma a tutte le Regioni italiane". La sentenza della ...Incontro organizzato dal network ‘Ditelo sui tetti’, rete con più di 100 associazioni cattoliche aderenti, a cui ha preso parte anche l'assessore Mazzali ...“La mancata approvazione da parte del Veneto del progetto di legge regionale sul suicidio assistito consente ora di affrontare il tema nella sede più appropriata del Parlamento italiano, come del rest ...