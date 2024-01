Subito acquisti online | si accende la passione per lo sport

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 18 gennaio 2024)? Laper loautentica protagonista su. Con la fine delle feste e l’inizio dell’anno nuovo, il desiderio ripartire con buoni propositi, nuove sfide e la ripresa di sane abitudini è palpabile in tutta Italia. Da chi è appassionato di fitness in solitaria a casa o in palestra, a chi prediligedi gruppo. Insomma, gli italiani stanno tornando con entusiasmo alle loro attivitàive preferite. In questo periodo di ritorno alla quotidianità,– piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile e 2^ piattaforma di e-commerce con oltre 16 milioni di utenti unici al mese (fonte Casaleggio Associati – E-Commerce in Italia, gennaio 2024) rappresenta il luogo ideale ...