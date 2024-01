Stroncata da infarto | il marito non regge al dolore e muore anche lui a poche ore dalla laurea della figlia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono morti una a poca distanza dell’altro. In pochi minuti i due coniugi se ne sono andati, sconvolgendo la comunità di Minturno (Latina), dove i due erano ben voluti da tutti. Maria Giovanna Lioniello è morta in seguito a unfulminante che l’ha colpita a 59 anni. SuoCarmelo Martinoli, di 64 anni, non ha retto ale ha seguito il suo terribile destino pochi minuti più tardi, colpitolui da un malore mortale. A riportare la notizia è Il Messaggero. La donna era era docente dell’Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia, mentre ilera un ex dipendente di Acqualatina in pensione. Avevano due figli. A rendere ancor più tragica questa vicenda il fatto che lamaggiore il giorno dopo (17 gennaio) avrebbe dovutorsi in ...

Moglie e marito sono morti a pochi minuti di distanza l'una dall'altro. La storia, drammatica, arriva da Minturno, in provincia di Latina. La coppia aveva due figli. Moglie muoreda, il marito non regge al dolore Maria Giovanna Lioniello è morta a 59 anni in seguito a unfulminante . Suo marito Carmelo Martinoli , di 64 anni, non ha retto al dolore e ...Con tutta probabilità si è trattato di un. In poco tempo sul posto sono arrivati gli addetti del 118 ma per lei non c'è stato nulla da fare. Già cardiopatico, il marito saputa la notizia ...CONEGLIANO (TREVISO) - Grave lutto in città per la morte prematura di Mauro Panizzutti, imprenditore di 53 anni. Si è sentito male nell’azienda di un amico che era andato ...La comunità di Sant’Anastasia piange infatti la scomparsa di Gaetano Panico. Il 39nnee, come riportato da “Sant’Anastasia Oggi, è stato stroncato da un infarto, lasciando la famiglia e gli amici nel ...