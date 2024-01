Strage di via Palestro | la Cassazione apre al processo di revisione per Salvatore Benigno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sarà la corte d’Appello di Trento a esaminare la richiesta didi, condannato per ladi via. La sera del 27 luglio del 1993 furono cinque le vittime della Fiat Uno imbottita di esplosivo, parcheggiata di fronte al Padiglione d’Arte contemporanea. Condannato all’ergastolo dalla corte d’Assise di Firenze nel 1998,ha ottenuto dallauna parziale apertura alla sua richiesta di. In realtà l’uomo di Cosa nostra aveva chiesto di rivedere la sua posizione anche nei processi sulle bombe piazzate nei pressi delle chiese di San Giorgio in Velabro e San Giovanni in Laterano, a Roma, esplose poco dopo ladi via. Per gli attentati nella capitale, ...