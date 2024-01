Storace | “Americani irrispettosi con Mou e che furbata con De Rossi”

Leggi su notizie

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’ex presidente della Regione Lazio e deputato, ora giornalista, a Notizie.com spiega il suo disappunto sull’esonero del portoghese: “Sono arrabbiato perché mi dà l’idea che non vogliono più investire…” “Sono arrabbiato per quello che hanno fatto a Mourinho e per come l’hanno fatto, ma come si sono permessi, in quel modo? Poi l’arrivo di Deè una, si sono presentati con lui, così hanno addolcito il tutto, ma fino a un certo punto…”. E’ furioso l’ex presidente della Regione Lazio ed ex deputato Francesco, noto tifoso della Roma, ma anche uno che era affascinato dalla Roma del tecnico portoghese, almeno per quello che era diventata e rappresentava per tanti tifosi e a Notizie.com spiega: “Il sold-out è tutta opera sua, possono dire quello che vogliono chi vuole, ma non si discute, ma quanto tempo era che non si ...