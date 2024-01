Stasera seconda puntata di Doc nelle tue mani 3 | Andrea e Giulia tornano insieme?

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Secondo appuntamento con Doctue3. Dopo aver visto in tv lad’esordio della nuova stagione, con i primi due episodi, vediamo cosa accadrà. Luca Argentero torna a vestire i panni delFanti, alle prese con il suo nuovo-vecchio incarico di primario. Nella prima stagione “Doc” aveva scoperto che il presente era diverso da quello che credeva mentre nellaha lottato contro la pandemia per proteggere il suo futuro e quello dei suoi affetti. Adesso nuove sfide lo attendono: ma quali? Doctue3 (ilcorrieredellacitta.com)Doc, reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e ...

Dopo una seconda fortunata edizione , oggi, lunedì 11 dicembre 2023, dalle 21.30 su Tv8 - e in simulcast su Sky Uno - va in onda il " Best Of" di ... (europa.today)

stasera su Rai 1 in prima serata e prima visione assoluta va In onda La seconda chance : trama e cast del film . stasera 29 dicembre 2023 su Rai 1 in ... (movieplayer)

Il successo, con una produzione così ben fatta, era dato per certo. Un successo così travolgente, però, non era per nulla scontato. Era solo una ... (amica)

17 gennaio 2024, in prima serata su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di The Swarm - Il ... Se volete sapere se ci sarà unastagione de The Swarm - Il quinto giorno, la risposta non c'...Tra gli eventi laedizione della Petite Parade sui brand di Apartment e The Kid's Lab e, ... Trapanese, padre single di una bimba down, partecipa anche a un eventoalle 18, presso l' ...Renzo Arbore e Gegè Telesforo tornano nella seconda serata di Rai 2 oggi, 18 gennaio 2023, a partire dalle 23.45, con un nuovo episodio di "Appresso alla musica", un programma prodotto da Rai Cultura ...Tutte le anticipazioni sulla serie tv più amata di Rai 1 con Luca Argentero e Matilde Gioli, tra ricordi perduti e nuovo insolito paziente da gestire ...